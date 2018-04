Justice : Modou Lo reste inflexible face aux menaces de Leewtoo

Modou Lô reste inflexible. Les menaces de Pape Thialiss Faye de Lewtoo productions, qui n’écarte pas de le traîner en justice s’il n’accepte pas d’affronter Tapha Tine, ne le perturbent pas. Du moins, si l’on en juge par les propos de son agent, Birane Gningue.

« On était d’accord pour un combat contre Balla Gaye 2, mais comme il a échoué avec lui, il nous a proposé Tapha Tine et nous avons dit non, lance Gningue dans Les Échos. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails comme nous sommes toujours en discussions. Qu’il sache que je ne vais pas discuter par presse interposée ».

Le patron de Lewtoo productions avait déclaré avoir remis une avance sur cachet à Modou Lô pour un combat avec un adveraire de son choix avant la fin de la saison.

Balla Gaye 2 était désigné comme la cible de Modou Lô. Mais le camp de fils de Double Less ne voulait pas d’un combat avant l’année prochaine. Celui du Parcellois, de son côté, ne voulait rien entendre d’autre que lutter avant la fin de cette saison.

C’est sans doute pour avoir buté sur ces positions divergentes que Pape Thialiss Faye s’est tourné vers Tapha Tine pour le proposer à Modou Lô. Qui ne veut pas, selon Birane Gningue, entendre parler du lutteur du Baol.

Seneweb.com