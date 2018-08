Juventus : le salaire de Cristiano Ronaldo dévoilé

7sur7 – Le Portugais domine (le mot est faible) le classement des joueurs les mieux payés en Italie. Il perçoit trois fois plus que le second classé, Gonzalo Higuain.

Pour attirer un quintuple Ballon d’Or, il faut consentir certains efforts. La Juventus l’a fait. Vraiment. Les dirigeants turinois ont explosé les normes habituelles en matière de salaire. Cristiano Ronaldo touchera 30 millions d’euros par an chez les Bianconeri. A la Juve, le second joueur le mieux payé est Dybala avec… 7 millions d’euros. Un montant qui cadre avec les standards en Italie.

Selon un classement publié par Calcio Mercato, CR7 gagne près de quatre plus que son plus proche poursuivant, Gonzalo Higuain et ses 8,5 millions d’euros.

Pour rappel, la Juve a déboursé 100 millions d’euros pour arracher Ronaldo au Real. Une somme payée en deux fois et déjà en partie amortie avec la vente de Higuain au Milan AC pour 55 millions.

