Victimes de cris racistes en décembre lors du derby Inter de Milan vs Naples, Kalidou Koulibaly est sorti de son mutisme. Il estime que la France est en avance sur l’Italie.

Dans cette interview au Gazetta dello Sport, le défenseur de naples parle à coeur ouvert du racisme. Pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges, il y’a une nette différence entre la France et l’Italie sur cette question.

» Je pense ainsi parce que je suis né en France et je n’ai pas jamais eu des problèmes de ce genre. Ni dans le milieu du football français encore moins dans la vie de tous les jours. J’ai grandis dans un environnement avec plusieurs étrangers : des turcs, des arabes, des sénégalais et des français… Nous étions un groupe mixte et il n’y a jamais eu de problèmes. Sur ce point, je peux dire que la France est un pays different des autres. »

D’ailleurs celui qui aurait pu jouer pour les bleus, donne l’exemple du champion du monde: »Dans l’équipe nationale de la France, il y’a plusieurs origines. Cela n’a jamais été un problème. La France est en avance sur ce point. »

Sur ce fait en Italie, Kalidou est attristé : »Le racisme c’est une chose que je n’ai pas senti en venant en Italie. Peut être parce que j’étais plus concentré sur le football. Je ne comprenais pas les chants. Les entendre m’ont vraiment attristé quand j’ai compris l’italien. Pour moi Naples est une belle ville. Un joueur comme Insigne est hué en club alors qu’en équipe nationale, il est applaudi. Tu te dis c’est vraiment dommage de trouver sa ici. »