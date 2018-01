Kalidou Koulibaly se prononce sur le racisme en italie

Le défenseur des Lions Kalidou Koulibaly a réagi suite aux multiples scandales racistes dont sont victimes les joueurs noirs en Italie. Il a indiqué en effet que l’Italie avait une image raciste, mais cependant le club de Naples est différent. « Je n’ai jamais rien ressenti de la sorte ici. J’ai décidé d’envoyer mon fils à l’école italienne, car l’union des cultures peut être la solution contre le racisme » a poursuivi le rugueux défenseur.

Taulier de la défense napolitaine, Kalidou Koulibaly est devenu depuis quelques années, l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. A tel point, que les gros clubs se l’arrachent. Le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, tous sont attirés par le profil du Lion de la Teranga. Très sollicité par les plus grands clubs d’Europe, le défenseur sénégalais ne compte pas quitter Naples de sitôt.

En effet, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly (26 ans) a laissé entendre qu’il aimerait terminer sa carrière à Naples : «Signer un contrat à vie ? Si demain, le président se présente avec une telle offre, je n’aurais aucun problème à signer, à rester ici. Je suis très bien à Naples, la ville et l’équipe me donnent tout. Je veux rendre le Scudetto aux Napolitains.»

L’international Sénégalais de Naples est le défenseur central le plus prolifique dans les cinq championnats majeurs (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France). Déjà meilleur défenseur de la saison dernière, le napolitain est sur les bases de la saison précédente. Contre le Hellas Verone, le défenseur sénégalais a marqué le quatrième but de la saison avec le Napolie, en Série A italienne. Kalidou Koulibaly dépasse largement son total des précédentes saisons. En effet, avec quatre réalisations, l’international Sénégalais fait mieux que la saison 2014-2015 et 2016-2017 où il avait inscrit 2 buts dans chacune d’elles.

