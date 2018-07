La FSF saisit la FIFA d’une lettre de protestation et de réclamation

La Fédération Sénégalaise de football a adressé à la FIFA une lettre de protestation et une lettre de réclamation pour infraction aux règles d’éthique et de fair-play. Comme à l’image du Maroc qui a déja saisi les instances dirigeantes de la Fifa.

Dans la première, la Fédération proteste contre deux décisions arbitrales du match 48 du Mondial entre le Sénégal et la Colombie. La fédération n’approuve pas le fait que le penalty accordé au Sénégal suite à une faute commise sur Sadio Mané dans la surface de réparation soit annulée après consultation du VAR. La fédération estime que l’arbitre qui était à quelques mètres de l’action était bien placé et donc n’aurait pas dû revenir sur sa décision et en plus il aurait dû sanctionner le défenseur Colombien fautif, d’un carton rouge direct. La Fédération déplore aussi qu’une faute de main très visible du défenseur Colombien Yeri MINA dans sa surface de réparation à la 76eme minute soit ignorée par l’arbitre. Elle estime que ces faits ont été à l’origine directe de l’élimination du Sénégal et souhaite que la FIFA donnera une suite à favorable à sa requête.

Dans la deuxième, la Fédération Sénégalaise de Football fustige le comportement de l’équipe Japonaise lors du match qui l’opposait à la Pologne ; toujours dans le même groupe H. La Fédération estime que le Japon a littéralement refusé de jouer lorsqu’il a appris que la Colombie venait de marquer un but contre le Sénégal, un refus de jeu qui arrangeait le Japon mais qui est contraire aux principes gouvernant le football.

En outre la Fédération est d’autant plus choquée que l’entraineur du Japon n’a pas nié les faits. Ce dernier même en conférence de presse d’après match a confirmé avoir pris cette décision de manipuler ce résultat du match en conservant le score de 1-0. Un score qui arrangeait le Japon et qui faisait aussi l’affaire de la Pologne qui ne cherchait qu’un point pour l’honneur.

Ainsi, la fédération Sénégalaise de Football déplore le manque de fair-play dont cette équipe Japonaise a fait preuve. Elle interpelle la FIFA sur la notion de classement au nombre de cartons qui perd son sens et son intérêt dans un cas de figure pareil où l’équipe manquant de fair- play n’est nullement inquiétée par une sanction.

La Fédération Sénégalaise de Football espère que l’instance dirigeante du football mondiale va prendre des mesures idoines pour diligenter ces affaires.

senenews.com