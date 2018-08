La réponse salée de Me Augustin Senghor à El Hadji Diouf

Il fallait en arriver là un jour après les moult sorties de El Hadji Diouf. Muet depuis le début, Me Augustin Senghor vient de livrer sa réponse à l’ancien international sénégalais.

“Une équipe nationale a son mode de fonctionnement. Il y a des règles qui sont érigées dans toutes les équipes. Cette équipe n’a jamais été fermée à qui que ce soit. Je rappelle qu’il y a de cela un an ou plus, le coach lui-même avait convié El Hadj Diouf et au regroupement et à des séances d’entraînement auxquels il avait participé », consent-il.

« Après, la vérité est qu’on ne peut pas passer tout le temps à tirer sur le coach et vouloir souhaiter qu’il vous laisse la place et pouvoir vous recevoir dans son vestiaire”, a dit me Augustin Senghor.

Avec Senegal7