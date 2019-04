LDC – Liverpool vs Porto : l’avertissement de Danilo Pereira à Sadio Mané

Liverpool et Porto a déjà commencé lundi, en conférence de presse. Klopp a annoncé que son équipe est « en feu » et Danilo estime que les attaquant de Liverpool notamment Sadio Mané, Firmino et Salah ne passeront pas.

Absent pour cause de blessure lors de l’humiliation vécue par les Dragons, le milieu récupérateur Danilo Pereira a prévenu le trio d’attaque des Reds: « Quand je pense à Salah, Mané et Firmino, ce qui me vient en tête, c’est qu’ils ne me passeront pas. »

Au micro de yahoo.fr, le joueur du FC Porto Danilo Pereira explique que Liverpool sera par contre un adversaire difficile: « Heureusement, notre équipe compte sur des athlètes capables de performer, que ce soit techniquement ou émotionnellement, et ce sur toutes les scènes. Ce qui compte pour nous, c’est de garder notre identité car Liverpool sera un adversaire très difficile. »