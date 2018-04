LDC – Sadio Mané : « aller à City pour la qualification »

GALSEN221 – Liverpool et Sadio Mané ont un pied et demi en demi-finale de la Ligue des champions avant de se déplacer demain matin sur la pelouse de Manchester City qu’ils ont largement battu à l’aller (3-0). Buteur la semaine dernière face aux Sky Blues, l’international sénégalais est conscient qu’il y a encore du chemin à faire mais il se veut tout de même confiant et espère disputer les demi-finales de la Ligue des champions pour sa première participation à la prestigieuse compétition.

« On sait que ça ne sera pas facile. Mais on va là-bas avec un objectif : la qualification. On veut le faire pour nous, pour le club et pour les fans. Après le match aller, on a nos chances. Ce week-end, Bobby était sur le banc et Mo était forfait, mais tout ira bien mardi. On a un groupe solide et solidaires. On va tout faire pour passer », a soutenu l’ancien messin.

