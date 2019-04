LDC – Sadio Mané : “ce que mon ami m’a dit lorsqu’on a regardé la finale de 2005 ensemble”

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

Sadio Mané va affronter à nouveau le Fc Porto, en quarts de finale de la Ligue des champions. L’attaquant sénégalais a accordé une interview au site officiel de l’Uefa. Une entrevue dans laquelle le N° 10 des Reds se souvient de la finale de 2005 entre l’Ac Milan et Liverpool.

« Je regardais les matchs de la Ligue des champions quand j’étais plus jeune. À l’époque, mon rêve ultime était de la jouer un jour. Il est donc juste de dire que c’est un rêve devenu réalité. J’ai regardé la finale 2005 avec un ami, fan de l’Ac Milan, et à 3-0, il m’a dit : C’est fini, nous allons gagner. Malheureusement pour lui, ils ont fini par perdre, mais c’était vraiment incroyable. Et me voilà aujourd’hui, jouant pour Liverpool », a-t-il confié.

« Je profite de chaque instant. J’essaie de tout donner pour pouvoir soulever le trophée un jour. Le rêve de tout footballeur est de s’améliorer d’année en année. C’est une excellente période pour moi et je suis très heureux parce que j’aide l’équipe. Je pense que je ne dois jamais baisser ma garde, car mon rêve est de m’améliorer à chaque saison », conclut-il.