Le ballon d’Or décerné à Messi: Ronaldo solde ses comptes

Le Ballon d’Or 2021 a été décerné à Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, qui n’a pas pris part à la Cérémonie, a tout de même réagi. Il s’est montré très amer vis à vis de France Football, notamment contre Pascal Férré, leur rédacteur en chef. Son nous vous proposons son post.

« Le résultat d’aujourd’hui explique les déclarations de Pascal Ferré de la semaine dernière, en affirmant que je lui ai confié que j’avais pour seule ambition de terminer ma carrière avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi.

Pascal Ferré a menti, utilisé mon nom pour se mettre en avant et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de l’attribution d’un tel prix puisse mentir de cette manière, dans un manque absolu de respect envers quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et a encore menti aujourd’hui en justifiant mon absence au Gala avec une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’être.

Je souhaite toujours mes félicitations à ceux qui gagnent, dans le sport et les fair-play qui guident ma carrière depuis le début, et je le fais parce que je ne suis jamais contre personne. Je gagne toujours pour moi et les clubs que je représente, je gagne pour moi et ceux qui me veulent du bien. Je ne gagne contre personne

La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux par les clubs que je représente et la sélection de mon pays. La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou désirent devenir footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom écrire des lettres d’or dans l’histoire du football mondial.

Je termine en disant que ma concentration est déjà sur le prochain match de Manchester United et sur tout ce que, avec mes camarades et nos supporters, nous pouvons encore gagner cette saison. »