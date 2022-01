Le banc des Lions, la demi-finale contre le Burkina...L'analyse de Claude Le Roy

iGFM (Cameroun) Accroché dans les gradins du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, Claude Le Roy a analysé pour iGFM, la victoire (3-1) des partenaires de Sadio Mané en quart de finale de la CAN 2021, contre la Guinée équatoriale.

Nampalys Mendy a été élu homme du quart de finale de la CAN 2021, qui opposait le Sénégal à la Guinée équatoriale (3-1), ce dimanche, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Ce n’est pas une surprise. Le milieu de terrain sénégalais a réussi son quart de finale de la CAN 2021, ce soir, à Yaoundé. La CAF l’a élu homme du match. Il a réagi après cette victoire logique du Sénégal.

« L’objectif était de se qualifier mais pas d’être élu homme du match »

« L’objectif était de se qualifier en demi-finales mais pas d’être élu homme du match. On l’a très bien fait et le plus important est de mettre en bonnes conditions nos milieux de terrains. De toute façon, si on ne me voit pas, on voit les autres milieux », a-t-il dit à la fin du match. Et d’ajouter. « On a gagné aujourd’hui et on est très fier. Merci de leur (supporters) soutien dans n’importe quel moment. »

