Le classement des actuels 20 meilleurs joueurs du Monde selon un sondage de Marca : un seul attaquant de Liverpool présent

Un sondage proposé sur le site espagnol Marca a donné des résultats plutôt amusants. Les internautes sont invités à voter pour les actuels meilleurs joueurs du monde et Lionel Messi fait la course en tête, alors que Kylian Mbappé, phénomène mondial depuis le sacre des Bleus, devance Cristiano Ronaldo. Les stars de Liga sont plébiscitées, comme les fantastiques gardiens Marc-André ter Stegen (4e) et Jan Oblak (6e) ou un Gerard Piqué (5e) très bon cette saison.

C’est le classement de Neymar qui est très étonnant, puisqu’on ne le retrouve qu’en 13e position ! Certes, le prodige brésilien est considéré comme un traitre du côté de Barcelone, après son départ pour le PSG en 2017, et il est de nouveau longuement blessé, comme l’an dernier. Il a néanmoins réalisé une superbe première partie de saison avant de rechuter au pied droit.

Anomalie de ce sondage: la 17e place d’Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 est pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat espagnol, mais marque moins cette saison (13 buts en Liga) et a disparu lors de la déroute de l’Atlético contre la Juve (3-0). “Grizi” est même devancé par le futur Blaugrana Frenkie de Jong. Décidément, les internautes espagnols sont pleins de surprise.