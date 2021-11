Le Lutteur Sénégalais Call Bou Zap Humilié Par Son Adversaire (Photos)

Deux semaines après le KO monumental de Bombardier face à Mariusz Pudzianowsky, un autre lutteur sénégalais était dans les cages pour disputer un combat MMA qui a eu lieu en Afrique du Sud.

Et il s’agit de Call Bou Zapp qui est pensionnaire de l’écurie Zapp. Devant un adversaire plus fort que lui, le lutteur sénégalais a été battu par Ko technique. Et l’arbitre a finalement arrêté le combat.

Les arts martiaux mixtes, en anglais mixed martial arts (MMA), (et anciennement combat libre ou free-fight), sont un sport de combat complet, associant pugilat et lutte au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques ; selon les fédérations, sont autorisées les techniques de percussion telles que coups de pied, de poing, de genou et de coude, mais aussi les techniques de corps à corps debout (clinch), de projections et de soumission (grappling) et quelquefois des techniques particulières de percussion au sol.

Ce sport est considéré comme récent2, et plus efficace qu’artistique. Les arts martiaux mixtes existent en réalité depuis fort longtemps (à travers la lutte et le pugilat). On en retrouve des traces dans les applications de combat de nombreux arts martiaux anciens. Néanmoins, ce sport est interdit en compétition dans certains pays. En effet, ses détracteurs soulignent la violence des coups qui peuvent être portés avec peu de contrôle lorsqu’un combattant se situe au sol. Ses partisans admettent cette violence grâce à la diversité des zones de frappes possibles et la possibilité d’aller au sol.