Le message poignant de Neymar à un jeune joueur de 11 ans, victime de racisme

Un air de déjà-vu. Une vidéo d’un jeune garçon de 11 ans, victime de racisme a fait couler beaucoup d’encre au Brésil ces derniers jours. Constamment qualifié de « noir » par l’entraîneur de l’équipe adverse, Luiz Eduardo a fondu en larmes. Alerté, Neymar a apporté son soutien à son jeune compatriote.

Une histoire qui semble rappeler les événements survenus à Paris lors de la rencontre opposant le PSG à Basaksehir. Lors d’une rencontre entre Uberlandia Academy et l’Instituto SET, le jeune de 11 ans Luiz Eduardo n’a pas cessé de subir les propos racistes de l’entraîneur adverse. La vidéo du garçon en pleurs a mis le Brésil en furie. Neymar n’a pas manqué d’envoyer un message de soutien.

« J’ai vu que tu traversais une situation complètement désagréable et triste. Malheureusement, nous passons par ce genre de choses qui ne correspondent plus à aujourd’hui. Je t’envoie de la force, beaucoup de lumière et d’amour. Transforme cet épisode en force, en entraînement, en dévotion, en amour pour ce que tu fais, pour tes parents, ta famille, pour tous sans race ni couleur. Courage, je suis avec toi. Je t’embrasse. », a écrit l’attaquant du PSG sur Instagram.