Les 9 enjeux de la deuxième partie de saison de Premier League

Alors que la fin de saison approche à grands pas, focus sur les différents enjeux qui vont animer la Premier League lors de ce dernier tiers de la saison. Lutte pour le titre, bataille pour l’Europe et guerre pour le maintien, la fin de championnat s’annonce animée.

Le duel City-Liverpool pour le titre

Le titre semblait acquis pour Manchester City. Mais, depuis sa défaite surprise à domicile contre Tottenham (2-3), City a ouvert la porte à un retour de Liverpool dans la course au titre. Si les Citizens comptent encore 3 points d’avance en tête de Premier League (63pts), ils comptent aussi un match de plus que Liverpool. Et, début avril, un Manchester City-Liverpool se profile. De quoi remettre les deux équipes à hauteur ?

Arsenal capable de gagner en régularité ?

Les Gunners n’ont plus aussi bien figuré depuis de nombreuses saisons. La dernière participation d’Arsenal à la Ligue des Champions remonte à la saison 2016/17, avec une élimination cinglante : 10-2 au cumul, face au Bayern Munich. Les Gunners ont deux matchs de moins que Manchester United (4e, 46pts) et 1 point de retard. S’ils gagnent en régularité, ils pourraient faire leur grand retour en C1 la saison prochaine.

La bataille pour l’Europe

C’est une vraie guerre qui est lancée pour l’Europe. A 12 journées de la fin de la saison, 6 clubs se tiennent en 11 points. Et, si Chelsea semble bien capable de conserver sa troisième place, derrière, tout est encore jouable. Manchester United, West Ham, Arsenal, Wolverhampton ou Tottenham, il y aura forcément un malheureux. Et seul l’un d’entre-eux sera qualifié en Ligue des Champions, tandis qu’une deuxième place deviendra qualificative en fin de saison pour l’Europa League, à l’issue de la finale qui oppose Liverpool à Chelsea ce dimanche (17h30).

Wolverhampton plus qu’un simple outsider ?

Les Wolves hurlent de nouveau. Après une saison 2020/21 bien décevante; les Wolves ont changé bien des choses. Avec l’arrivée de Bruno Lage, un léger renouvellement d’effectif s’est opéré. Et les joueurs de Wolverhampton ont retrouvé de leur superbe. Difficiles à bouger, solides défensivement et particulièrement efficaces, ils sont l’un des outsiders de la course à l’Europe. Septièmes (40pts) avec un match de moins que Manchester United, ils pourraient se frayer une place dans le Top 4 en fin de saison. Et cela ne devrait rien au hasard tant le club des Midlands de l’Ouest a épaté cette saison.

Vieira et Gerrard peuvent-ils jouer mieux que le maintien ?

L’un a connu des débuts difficiles, l’autre un départ tonitruant. Et si l’un va mieux depuis, l’autre patine. Résultat : les deux clubs sont englués dans le ventre-mou du championnat. Le Crystal Palace de Patrick Vieira compte 9 points de plus que le premier non-relégable, Burnley, mais 3 matchs de plus. L’Aston Villa de Steven Gerrard pointe à 27 points mais compte 2 matchs de moins. Difficile d’imaginer l’un des deux clubs tomber en Championship, avec des effectifs très intéressants sur le plan offensif. Mais il leur faudra retrouver de la régularité et la recette du succès pour espérer viser une première moitié de tableau en fin de saison.

Newcastle capable de se maintenir ?

C’est peut-être l’un des enjeux majeurs de cette dernière partie de saison en Premier League. Newcastle parviendra-t-il à assurer son maintien dans l’élite ? Le nouveau riche d’Angleterre échappera-t-il aux dos d’âne ? Pour l’heure, l’opération semble prendre une jolie tournure. Depuis l’arrivée d’Eddie Howe dans le Nord de l’Angleterre, les Magpies vont mieux. Et 2022 a marqué un vrai tournant : un nul décroché contre Watford, suivi par trois succès consécutifs, contre Leeds, Everton et Villa. Ajoutez à cela un nul contre West Ham et voici Newcastle 17e de Premier League, deux points devant Burnley qui compte un match de moins. Si la saison reste encore longue, Newcastle est désormais sûr de sa force.

Marcelo Bielsa va-t-il rester ?

L’un des feuilletons de la fin de saison. En mal de résultat, Marcelo Bielsa rempilera-t-il avec Leeds ? Rien n’est moins sûr. Si l’histoire d’amour est réelle entre le club, ses supporters et le technicien argentin, un nouvelle page pourrait s’écrire dans les prochains mois dans le Nord de l’Angleterre. L’ancien de l’Olympique de Marseille pourrait être remplacé à la tête des Whites, étrillés 6-0 face à Liverpool ce mercredi. Mais El Loco pourrait aussi s’en aller de lui-même. Pour rappel, Bielsa ne prolonge chaque année son contrat que d’un an et sera donc libre en fin de saison. Et Leeds est encore loin d’avoir assuré son maintien… Le flou le plus total.

Lampard en danger ?

Venu remplacer Rafael Benitez dans un Everton chancelant, Frank Lampard n’a pas encore relancé sa carrière. La légende de Chelsea est encore loin d’avoir rassuré tout le monde. Vainqueur deux fois, dont une en Premier League, son Everton a également été balayé par Newcastle (1-3) et Southampton (0-2). Et, avec un calendrier démentiel qui les attend, les Toffies pourraient être embarqués dans une lutte sans merci pour le maintien. Un vrai défi pour Lampard, dont la carrière pourrait prendre un sérieux coup s’il venait à descendre en Championship…

La lutte pour le maintien

C’est encore un énorme enjeu de cette fin de saison : le maintien. Si Newcastle s’est bien relancé et est sorti de la zone rouge, il pourrait replonger en raison des matchs en retard à rattraper pour Burnley. Les Clarets viennent de quitter leur dernière place à la faveur de deux succès consécutifs. Et ils ne comptent plus que 2 points de retard sur Newcastle, avec un match de moins. Norwich, dernier, n’est qu’à 5 longueurs du premier non-relégable tandis que Watford pointe à 4 points. De la 12e (Leicester) à la dernière place, seuls 10 points séparent 9 équipes. Brentford, Leeds et Everton sont en grand danger. Les deux premiers cités, respectivement 24 et 23 points au compteur, pourraient d’ailleurs avoir chaud aux fesses une fois les matchs en retard joués. Une fin de saison palpitante pour les ans, irrespirable pour les autres donc.