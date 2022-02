Les aveux d’une ancienne star du Sénégal : «J’ai triché sur mon âge, comme 99% des joueurs sénégalais»￼

Alors que la fraude sur l’âge refait la Une des infos sportives en Afrique après la CAN des moins de 16 ans remportée par la RDC devant le Sénégal, une autre information ressurgit. Il s’agit des aveux de l’ancien milieu de terrain de l’équipe du Sénégal, Guirane Ndaw, qui a ouvertement avoué avoir fraudé sur son âge pour devenir joueur professionnel en Europe.

Passé par Sochaux, Nantes, Saint-Etienne, Metz et Lens notamment, Guirane Ndaw a également eu un joli parcours avec l’équipe nationale du Sénégal (44 sélections entre 2004 et 2012). Mais lors d’un entretien avec iGfm en 2020, il avait fait la Une en avouant avoir lui-même fraudé sur l’âge. Mieux, il avait ajouté que ce phénomène est ultra-généralisé au Sénégal en particulier et en Afrique en général.

«Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel», a confessé l’ancien joueur, repris aujourd’hui par AfriqueSport. «En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeune de 15 ans sont plus costauds que lui», avait-il déclaré. L’affaire fera polémique et Guirane Ndaw présentera ses excuses publiques.

Aujourd’hui, Guirane Ndaw est propriétaire de l’Académie News Sport Service de Ouakam (Dakar) et participe également à des émissions sportives comme consultant.