Liverpool a survécu à une alerte tardive des Spurs en battant Tottenham Hotspur 2-1 au stade de Wembley. Erik Lamela a marqué un but tardif pour allonger le suspens mais les Reds ont fini par prendre les trois points. Et cela a donné à Liverpool, le sourire après leur premier match le plus important de la saison avant même d’affronter le PSG en Ligue des Champions.

Mais la relation entre Sadio Mane et Mohamed Salah est une question qui n’a pas échappé à l’attention des supporters de Liverpool. À plus d’une occasion, Mane a eu l’opportunité de passer le ballon à Salah, mais il ne l’a pas fait.

Il était très visible lorsque les Reds étaient en un trois contre deux, avec Mane en tête. L’attaquant sénégalais avait Salah à sa droite et Naby Keita à sa gauche. Sadio Mane a ignoré Salah, qui a marqué 44 buts dans toutes les compétitions la saison dernière et a joué pour le Guinéen qui finalement ne l’a pas concrétisé.

Quoi qu’il en soit, les fans de Liverpool s’y sont penchés à coup de tweet sur internet.

La prochaine étape est contre le PSG en Ligue des champions, où le trio devra être à son meilleur pour devancer Neymar et Kylian Mbappe.