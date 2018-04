L’hommage de Mbaye Guèye à Balla Gaye 2 : « il n’y a pas plus fort que lui en lutte »

GALSEN221 – Mbaye Guèye s’est vu interroger sur le retour en force de Balla Gaye 2 qui s’est imposé samedi dernier face à son poulain Gris-Bordeaux. Et, il s’est montré élogieux au moment de se prononcer sur le « Lion » de Guédiawaye, tout en lui prodiguant des conseils.

« Nous lui rendons un grand hommage. Ce combat et celui qu’il a livré contre Antoine Bakhoum font partie des meilleures de sa carrière », a d’abord commenté Mbaye Guèye.

Celui-ci de poursuivre : « s’il s’agit que de la lutte, personne n’est plus fort que lui. Balla Gaye 2 est certes revenu au premier plan, mais il lui reste beaucoup à faire. Il a manqué de condition physique et pour combler ce gap, il faisait des déplacements à gauche et à droit. Il luttait par séquence, alors que d’habitude il enchaînait tout ».

« Mais, il reste un lutteur courageux, pétri de talent. Il doit continuer sur cette lancée, car il est sur la bonne voie », conclut Mbaye Guèye.

