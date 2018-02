Ligue des champions : Sadio Mané entre dans l’histoire

GALSEN221 – Sadio Mané a été le grand artisan du large succès de Liverpool (0-5), hier soir, sur la pelouse du FC Porto en huitième de finale de la Ligue des champions. Auteur d’un triplé, il ne s’est pas contenté de mettre son équipe sur la voie dorée des quarts de finale. Galsen221 est en effet en mesure de vous dire que l’ancien messin est en entré un peu plus dans l’histoire du football de notre pays et de la Ligue des champions en devenant le premier Sénégalais à inscrire un triplé lors de la phase à élimination directe de la plus prestigieuse des compétitions.

Cette saison, pour le retour des Reds en Ligue des champions, Sadio Mané a inscrit pour l’heure 6 buts en 423 minutes jouées. Il est à égalité au classement des buteurs avec un certain Neymar. Mieux, le Brésilien a joué deux matches de plus que l’international sénégalais.

Pour finir, le fer de lance des Lions est un joueur très fair-play pour n’avoir pris aucun carton depuis le début de la compétition. Alors que son équipe est « assurée » de disputer les quarts de finale, le joueur le plus cher de l’histoire du football sénégalais pourra améliorer davantage ses statistiques et pousser, pourquoi pas, le rêve encore plus loin.

Galsen221.com