Ligue des Champions : le tirage au sort des ¼ de finale offre des chocs entre Grands d’Europe

GALSEN221 – Le tirage au sort des quarts de finale des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce vendredi 16 mars. Au menu, quelques chocs entre cadors européens, dont une revanche de la finale de la précédente édition entre la Juventus et le Real Madrid. La rencontre entre Liverpool et Manchester City assure à l’Angleterre un représentant dans le dernier carré, alors que le Barça affrontera l’AS Roma. Le Bayern, lui, se frottera au FC Séville qui a fait chuter Manchester United au tour précédent.

Le tirage :

FC Barcelone – AS Roma

Séville FC – Bayern Munich

Juventus – Real Madrid

Liverpool – Manchester City

À noter que les matches allers auront lieu les 3 et 4 avril prochains et les manches retours sont prévus les 10 et 11 avril 2018.

