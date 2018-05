Ligue des champions : Sadio Mané buteur, Liverpool à un pied et demi de la finale (mi-temps)

GALSEN221 – Liverpool n’est qu’à quarante-cinq (longues) minutes avant d’obtenir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Bousculés dès l’entame, les Reds peuvent remercier Sadio Mané qui a ouvert le score avant la dixième minute de jeu, calmant légèrement les ardeurs de la Roma qui, poussée par son public, ne lâche rien. Une détermination qui a permis au club italien de revenir à la marque grâce à un but contre son camp, avant que les partenaires de l’international sénégalais ne reprennent l’avantage après une erreur défensive des locaux sur un corner. A la mi-temps donc, Liverpool mène sur la marque de deux buts à un (1) et est plus que jamais proche de défier le double tenant du titre, le Real Madrid, en finale.

