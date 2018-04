Ligue des champions: Sadio Mané connait son adversaire en demi-finale

GALSEN221 – Sadio Mané sera le deuxième sénégalais de l’histoire à disputer une demi-finale de ligue des champions après Demba Ba avec Chelsea. Et, depuis quelques instants, le fer de lance des Lions du Sénégal connait l’équipe qu’il devra terrasser pour avoir une chance d’espérer soulever la Coupe aux grandes oreilles.

En effet, après le tirage au sort qui a été effectué ce vendredi, on peut dire que Liverpool et sa pépite sénégalaise évite le pire en tombant sur la Roma, évitant ainsi le Real et le Bayern qui s’affronteront dans l’autre match du dernier carré.

Toutefois, les Reds devront se méfier d’une formation italienne qui, rappelons-le, a fait chuter le grand Barça en faisant montre d’une détermination et d’un mental sans faille, remontant un retard de trois (3) buts après avoir subi une lourde défaite (4-1) au Camp Nou.

Auteur de sept (7) buts depuis le début de l’exercice, Sadio Mané aura la lourde tâche, avec l’égyptien Salah, de mener Liverpool à une place en finale sur laquelle personne n’aurait mis une pièce en début de saison.

