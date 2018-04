Ligue des Champions : une nouvelle fois buteur, Sadio Mané écrit un peu plus son histoire

GALSEN221 – Doucement mais sûrement, Sadio Mané continue d’écrire son nom dans l’histoire du football sénégalais. Pour sa première participation à une phase finale de Ligue des champions, l’international sénégalais a inscrit son septième but dans la compétition.

En une édition et un pied dans le dernier carré après la large victoire (3-0) face à City en quarts de finale aller, le Red de Liverpool dépasse Moussa Sow et se rapproche un peu plus de Mamadou Niang (8 buts) et Dame Ndoye (9 buts) au classement des meilleurs buteurs sénégalais de la prestigieuse compétition.

Vu son âge et le rythme auquel il évolue, nul doute que l’ancien messin ne devrait pas tarder à devenir le nouveau recordman de buts sénégalais en Champions League.

Galsen221.com