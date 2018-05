Liste des 23 Lions pour le Mondial : Aliou Cissé explique le choix de Kara au détriment de Djilobodji

Papy Djilobodji ne fait pas partie de la liste des 23 Lions pour la Coupe du monde. Une surprise pour d’aucuns lorsque l’on sait que l’un des piliers de l’axe de la défense, Kara Mbodji, revient de blessure. Aliou Cissé explique : «Aujourd’hui Kara Mbodj revient. Il a travaillé dur. Il est sur le banc de touche à Anderlecht, il jouera ce week-end. Kara c’est quand même 45 sélections, c’est 5 buts, c’est un leader, un taulier de notre équipe et aujourd’hui je préfère partir avec Kara. Djilobodji ne démérite pas. Mais il y a des choix à faire et ces choix on va les faire ».

Seneweb.com