Liverpool : Sadio Mané aux Etats-Unis avec Salah

GALSEN221 – Les deux fers de lance de Liverpool, à savoir Sadio Mané et Mohamed Salah, reviennent de la Coupe du monde en Russie qu’ils ont quitté dès le premier tour avec leurs sélections nationales respectives. Bénéficiant de quelques jours de vacances, le sénégalais et l’égyptien vont toutefois reprendre du service. Et ce, très rapidement. C’est l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, qui l’a déclaré.

« Ils (Mané et Salah) reviennent avant la tournée en Amérique, le 20 juillet, je pense. Ils auront alors trois [semaines] de repos », a renseigné l’allemand.

Une nouvelle saison se profile donc pour les deux africains qui auront à cœur de confirmer leurs performances du précédent exercice.

Galsen221.com