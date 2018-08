Liverpool : Sadio Mané mis sur la balance pour attirer Kalidou Koulibaly

L’international sénégalais Kalidou Koulibaly est au centre de tous les intérêts. Et deux grands clubs anglais se l’arrachent. Le champion d’Angleterre, Chelsea, et le club de Jürgen Klopp, Liverpool, entendent faire signer le défenseur central sénégalais. Ainsi Liverpool ne lâche pas toujours l’affaire même si Koulibaly a prolongé avec Naples pour les 5 prochaines saisons. Cependant, le coach d’après cette image serait en train de se servir de Sadio Mané pour convaincre le défenseur sénégalais à rejoindre les Reds.

Les images parlent plus que les mots. Sur cette image prise lors de la rencontre entre le Liverpool et Naples, qui s’est soldée sur un score de 5-0 en faveur des Anglais, montre le coach de Liverpool Klopp et les deux sénégalais, en train de discuter.

Cette image a fait resurgir l’intérêt des Reds pour le défenseur de Naples dont le président a renoncé une offre de 100 millions pour lui, et l’aurait prolongé pour un bail de 5 ans.

Le président de Napoli a fait comprendre que ce n’est pas l’argent qui va le faire vendre son joueur. Donc, il faudra employer d’autres moyens et stratégies pour pouvoir convaincre Koulibaly.

Pour cela, Sadio Mané qui est ami proche du Napolitain, serait un atout considérable pour Klopp afin de faire parapher l’un des meilleurs du monde.

Senego