Liverpool : Sadio Mané réagit à l’intérêt du Real Madrid

GALSEN221 – Juste après la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid face à son équipe Liverpool (3-1), Sadio Mané était annoncé les tablettes de la « Maison Blanche ». Depuis, le fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal n’avait pas réagi. C’est désormais chose faite. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, le Red s’est prononcé sur l’éventualité de le voir rejoindre le triple champion d’Europe.

« Ce ne sont que des rumeurs. Je ne suis au courant de rien et on ne nous a pas contactés pour cela. Je reste un joueur de Liverpool et je vais rejoindre mes co-équipiers aux États-Unis pour la tournée de préparation d’avant-saison. Le Real Madrid est une grande équipe, mais je suis concentré sur mon équipe, Liverpool », a fait savoir l’ancien messin.

