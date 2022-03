Liverpool vs West Ham : Remplacé par Jurgen Klopp, la réaction de Mo Salah

Face à West Ham hier en Premier League, Liverpool s’est imposé sur le score de 1-0, grâce à un but de Sadio Mané. Mais à 15 minutes du terme, Jurgen Klopp a décidé de remplacé Mo Salah par Diogo Jota. Ce qui n’a pas plu à l’Egyptien.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dès qu’il a vu son numéro sur le tableau d’affichage, Salah était dépité. Salué par Klopp après ce remplacement, l’Egyptien n’a même pas regardé son entraîneur, même s’il lui a tendu la main. Et une fois sur le banc, il a laissé éclaté sa colère, notamment avec des gestes de la main.

Des images qui font déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il faut noter que la semaine dernière, lors de la finale de la Carabao Cup, c’est le remplacement de Sadio Mané, auteur d’un bon match, qui avait fait jaser notamment au Sénégal.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Liverpool’s Mohamed Salah walks past manager Jurgen Klopp after being substituted during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Saturday March 5, 2022. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)

Liverpool’s Mohamed Salah walks past manager Jurgen Klopp after being substituted during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Saturday March 5, 2022. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)

Advertisement. Scroll to continue reading.