Luc Nicolaï ou Gaston Mbengue pour le combat de son fils : le père de Balla Gaye 2 a choisi son camp

GALSEN221 – Il existe un véritable tiraillement entre Luc Nicolaï et Gaston Mbengue qui se dispute les deux lutteurs que sont Balla Gaye 2 et Modou Lo, dont le combat a été initialement prévu pour le début de l’année prochaine. Alors que rien ne semble encore fait, Doubles Less, le père du « Lion » de Guédiawaye a choisi dans les colonnes de Sunu Lamb son camp entre les deux promoteurs.

« Luc Nicolaï m’a appelé. On discute régulièrement. Il m’a parlé de sa volonté d’organiser le combat entre Modou Lô et Balla Gaye2. Je pense qu’il vaut mieux pour Balla Gaye 2 de lutter pour Luc Nicolaï. Mais, je dois préciser que le dernier mot appartient à mon fils. C’est à Balla Gaye 2 de m’éclairer sur certains points et me donner sa décision sur la proposition et l’offre de Luc Nicolaï », a-t-il déclaré.

Galsen221.com