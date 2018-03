Luc Nicolaï s’explique sur la non retransmission du combat Balla Gaye 2 – Gris Bordeaux

GALSEN221 – La décision de la part du promoteur Luc Nicolaï de ne pas retransmettre à la télévision le choc entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 n’est pas du goût des amateurs qui ne manquent pas une occasion de faire part de leur désaccord par rapport à cette innovation. Appelé à s’expliquer, Luc Nicolaï s’est voulu clair dans son discours.

« Ce n’est pas la 1ère fois que nous sommes là. Depuis 1999, je suis dans le milieu de la lutte. Ce n’est pas ma première innovation. Tous mes combats étaient en direct. Mais pour celui-ci, ça ne sera pas en direct », a renseigné le promoteur.

Celui-ci de poursuivre : « depuis un certain temps, tout le monde reconnait qu’il y a des problèmes dans l’arène. Je ne dis pas que je vais réussir ce nouveau challenge. Depuis 4 ans, nous testons ce système et personne ne pourra le pirater. Il est temps que nous changions notre mentalité et notre manière de voir les choses. Prenons le cas de Messi, il perçoit plus de 100 milliards par an et pourquoi nos lutteurs ne peuvent pas avoir une telle somme. Les lutteurs n’ont pas de retraite et ils ont des familles à nourrir. Je ne crois pas aux gens qui disent que la lutte n’est pas un métier alors que le football est un métier ».

« Nous avons investi plus de 10 millions dans ce système. Si vous avez une bonne connexion, vous pouvez facilement avoir le combat. Pour moi, il n’y aura pas de problèmes. Tant que vous avez la connexion, vous aurez ce combat », conclut Luc Nicolaï.

