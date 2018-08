Lutte : Balla Diouf clash les dirigeants de l’écurie Fass

Pour Balla Diouf, ancien lutteur et ancien pensionnaire de l’écurie Fass, si ladite écurie fait face aujourd’hui, à une cascade de problèmes, c’est à cause de ses dirigeants incompétents qui y règnent en maîtres, depuis des années.

« Ces gens doivent songer à quitter et céder la direction de l’écurie aux plus jeunes qui sont à Fass et qui ont la capacité de permettre à l’écurie Fass de retrouver son Lustre d’antan », a-t-il confié à SourceA.

Avant de faire part de ses préoccupations actuelles qui s’articulent autour de l’association des lutteurs et de son projet de mettre en place une académie de lutte au Sénégal.

Leral