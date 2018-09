Lutte – Balla Gaye 2: « Modou Lô matoul Mbeur mo takh»

La guerre des mots est ouverte! Dans l’entretien accordé à nos confrères de Sunu Lamb, Balla Gaye 2, n’a pas raté son futur adversaire, Modou Lô qu’il trouve mystique. L’ancien Roi des Arènes estime que le Roc des Parcelles Assainies « est le seul lutteur, qui en préparant un combat, cherche à aller chez l’adversaire pour tenter de le miner. Je ne suis pas dans ça. Je m’entraîne bien. Et je me repose bien. Il croit trop au mystique, je le vois. On se connait très bien », a-t-il soutenu dans l’entretien exploité par Senego.

Le lion de Guédiawaye de faire dans la provocation: « je lui concède le droit de faire du mystique sa priorité. C’est parce que motoul mbeur. Il n’a pas un grand gabarit. C’est pourquoi il ne néglige pas le mystique pour se tirer d’affaire ».

S’il lutte avec moi, dit-il, « je l’attrape et le terrasse. S’il privilégie la bagarre, je vais le bastonner avant de le terrasser. (Bou khékhé, ma doumeu ko, Sou beuré ma daane ko). Je ne me fonde pas sur des marabouts ou du mystique ». Pour le fils de Double Less, c’est Dieu qui donne des opportunités à chaque individus. « Donc par la grâce de Dieu, je suis techniquement doué. Mais je fonde mes assurances sur le travail dur que je suis en train d’abattre actuellement », a-t-il indiqué.

Senego