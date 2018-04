Lutte : Balla Gaye 2 prêt à se rebeller contre le Cng

GALSEN221 – Ces dernières semaines, les lutteurs ont été nombreux à fustiger le comportement du Cng qui n’hésite pas à défalquer de grosses sommes sur leurs cachets. Lors de leur face-à-face ce samedi, Gris-Bordeaux et Balla Gaye 2 ont ainsi évoqué le sujet à leur tour. Eux qui ont vu la somme de 5 millions et poussière être retirée de leurs reliquats respectifs. Ainsi, déterminé à faire bouger les choses, le « Lion » de Guédiawaye a ouvert la porte à une grève en déclarant se mettre à la disposition de ses confrères. A ce rythme, nul doute que le Cng de lutte va au-devant de grands problèmes car les acteurs de l’arène sont déterminés cette fois et rien ni personne ne semble pouvoir les freiner.

