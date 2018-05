Lutte – Bombardier : « la place de la préparation mystique dans ma liste de priorités »

Bombardier ne tient pas trop rigueur à la préparation mystique. D’ailleurs, il révèle que cette dernière est la 4e sur sa liste de priorités.

Dans un entretien accordé à Afrikmag et exploité par Senego, le Roi des arènes a indiqué que les lutteurs doivent d’abord miser sur « la préparation physique, la préparation morale et la maîtrise des techniques de lutte » avant de penser à « la préparation mystique ». Pour Bombardier, il faut que les mentalités des sénégalais changent car « on peut bel et bien gagner un combat de lutte avec une bonne préparation physique sans exagérer sur le plan mystique ».

Comparant la lutte sénégalaise au MMA, le tombeur de Balboa de révéler : « au MMA les combattants ne se versent pas des citernes d’eau bénites ou encore des poudres magiques au cœur de l’arène. Toute préparation mystique, si besoin, se fait en dehors du ring ».

Avec Senego