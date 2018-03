Lutte : Boy Niang et Sa Thiès sanctionnés financièrement par le Cng

Le Cng a remis leurs reliquats à Boy Niang et Sa Thiès, qui s’affrontaient dimanche au stade Léopold Senghor. Mais l’instance dirigeante de la lutte a procédé à des coupes sur les montants initialement dus.

D’après Sunu Lamb, le premier, vainqueur de la confrontation, a perdu 610 mille francs Cfa. Il lui est reproché d’avoir pris plus de temps qu’accordé pour sa préparation mystique et d’avoir introduit 45 personnes dans l’enceinte au lieu des 15 autorisées.

À Sa Thiès, il est reproché les mêmes griefs. Il a dépassé le temps de préparation mystique et compté 30 accompagnateurs. Il a perdu 800 mille francs Cfa.

On voit que le fils de Double Less a perdu plus que son adversaire bien qu’il a compté moins d’accompagnateurs non autorisés. Sans doute, la différence se situe dans la violation du temps réglementaire pour la préparation mystique.

