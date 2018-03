Lutte – Coach Fabrice Allouche analyse la défaite de Sa Thiès : « il doit changer de coach de boxe »

GALSEN221 – Fabrice Allouche, à travers une correspondance envoyée à la rédaction de Galsen221, a commenté la victoire de Boy Niang 2 sur Sa Thiès, ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Connu dans le milieu de la lutte sénégalaise, le coach n’a pas manqué d’analyser le coach, tout en donnant des conseils au fils de Double Less, avant de se projeter sur l’avenir de ces deux grands espoirs de l’arène.

« Sa Thiès doit changer de coach de boxe rapidement et travailler de façon ordonné. Sa stratégie était aveugle et sans précision face à un Boy Niang très intelligent et concentré. Boy Niang a su travailler en contrattaque avec de bons déplacements sur les attaques désorganisées de Sa Thiés. Il l’a aspiré et a saisi l’occasion de le contrer en luttant et en lui donnant aussi 2 ou 3 coups en frappe qui ont surpris Sa Thiès. Boy Niang a été lucide et intelligent », a analysé celui qui a été élu coach de l’année au Sénégal pour la saison 2010-2011 de lutte sénégalaise.

Dans la même lancée, le « sorcier blanc » de faire la lumière sur les erreurs commises par Sa Thiès : « la lutte sénégalaise, on parle de lutte avec frappe mais Sa Thiès est venu pour faire un combat de boxe. Il n’arrive pas à gérer ses émotions et ne contrôle pas son tempérament trop fougueux. Il s’est jeté sans aucune organisation tactique, il a donné des crochets larges les mains ouvertes pas technique du tout et des uppercuts manquant de précision. Sa Thiès est parti trop vite en misant uniquement sur une boxe désordonnée. Il a oublié que la lutte avec frappe ce n’est pas seulement de la boxe mais il faut lutter aussi. La boxe est au service de la lutte avant tout et pas le contraire ».

« Pour Boy Niang 2 la porte de la cour des VIP de l’arène lui est grande ouverte. Il pourrait défier le vainqueur ou le perdant du prochain combat Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux par exemple. Sa Thiès devra se reconstruire suite à cette défaite et analyser ses erreurs pour revenir encore plus fort », commente au sujet de l’avenir des deux espoirs celui qui est actuellement en tournée avec le mythique groupe de rap français NTM en tant que préparateur physique.

Galsen221.com