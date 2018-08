Eumeu Sène campe sur sa décision de ne plus lutter avec Balla Gaye 2. Selon lui ce combat n’a plus de saveur puisqu’il l’a battu à 2 reprises.

« Je ne lutterai plus avec Balla Gaye 2, même si on me paye milliard de cachet. Je l’ai battu à deux reprises et je le battrai encore en 10 confrontations. En plus mon oncle m’avait demandé de ne plus lutter avec lui et je reste dans cette dynamique »,déclare le nouveau roi dans l’émission Jongnanté de Lamine Samba.

avec wiwsport