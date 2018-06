Lutte : Eumeu Sène lance une nouvelle pique à Bombardier

GALSEN221 – Eumeu Sène, dans les colonnes de Sunu Lamb, a évoqué son combat à venir face à Bombardier. Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines, le Tay Shinger continue de s’entraîner, profitant de toutes les occasions qui se présentent à lui pour lancer de petites piques au B52 de Mbour qui aura fort à faire pour rester sur le trône de la lutte sénégalaise.

« Chacun peut donner son avis. Mais je n’ai rien à éviter de Bombardier. Il a deux mains comme moi. Au Sénégal, les gens confondent volume et force physique. Ce n’est pas possible. Il peut être plus lourd mais pas plus fort physiquement. Je n’y pense même pas », a déclaré celui qui espère décrocher le titre de roi des arènes.

