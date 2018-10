En France depuis plus d’un mois pour les préparatifs de son combat prévu le 1er janvier 2019 face à Modou Lô, Balla Gaye 2 a averti le pensionnaire de rock Energie de sa forme actuelle, écrit Sunu Lamb.

« Il a dit qu’il avait 21 ans lorsque je le terrassais (le 21 mars 2010). Il est plus âgé que moi. Donc moi, j’avais quel âge à l’époque ? J’étais plus fort que lui. J’étais meilleur que lui en lutte, c’est pourquoi je l’avais battu. Et jusqu’à présent je n’ai rien perdu des atouts que je viens de citer. Je dirais même que je suis devenu plus fort, plus mature. Qu’il le sache », a prévenu le fils de Double Less.

