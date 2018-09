«Il y’a une certaine situation qui retarde la matérialisation des combats de ténors. D’abord, j’estime que la plupart d’entre eux sont en fin de carrière. » C’est du moins ce que déclare le chroniqueur de la Tfm, Ngagne Diagne qui ajoute « il y’a une certaine situation qui retarde la matérialisation des combats de ténors. »

Selon lui : « On peut être en fin de carrière et avoir des combats. Même le Roi des arènes est dans cette situation. Il ne reste qu’un combat capital à Eumeu Sène. C’est avec Modou Lô, en cas de victoire de ce dernier face à Balla Gaye 2. Actuellement, Bombardier est plus proche de quitter l’arène. Il a en ligne de mire un combat contre Tapha Tine. Balla Gaye 2 n’a que son combat contre Modou Lô pour relancer sa carrière. Après ce combat, il aura des difficultés à avoir des adversaires puisqu’Eumeu ne veut pas de lui. Modou Lô est l’unique VIP qui a plus de chances d’avoir des combats. Même en cas de défaite contre Balla Gaye 2, il pourra affronter les espoirs. Gris Bordeaux doit tout faire pour affronter Ama Baldé, Lac 2 est aussi dans l’obligation de croiser Boy Niang 2. Sinon, les choses seront compliquées pour lui. Les VIP n’ont pas beaucoup de possibilités de combats », rapporte Sunu Lamb.