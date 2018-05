Lutte : le vibrant hommage rendu par Papa Sow à Modou Lo

Depuis sa défaite devant Ama Baldé, le 17 février 2018, Papa Sow, pour des raisons qui lui sont propres, avait choisi de ne pas communiquer. Mais, trouvé chez lui par l’équipe de Sunu Lamb, le Puma de Fass a brisé le silence.

« Personne ne m’a écarté. Quand on parle de 100% Parcelles, il faut que ça se matérialise à tous les niveaux. Des lutteurs des Parcelles ont fait presque toute la préparation avec moi. S’ils pouvaient avoir accès au stade le jour du combat, les Modou Lô, Yékini Jr, Franc et autre Gora Sokh seraient avec moi dans mon cumukay, car nous nous sommes entraînés ensemble.

Modou Lô me considère comme son frère. Je ne le remercierai jamais assez. Lors de mon dernier combat, Modou Lô m’a soutenu et accompagné comme personne d’autre ne l’a jamais fait pour moi. Qu’il soit un lutteur en activité, un ancien lutteur ou dirigeant. Je dis et je répète que personne ne m’a jamais assisté comme Modou Lô l’a fait pour moi. Aucune écurie, qu’elle s’appelle Fass, Kaolack ou Congo ». a-t-il lâché dans les colonnes de Sunu Lamb.

Avec Lutte Tv