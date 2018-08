Lutte : l’entourage de Balla Gaye 2 répond à Eumeu Sène après sa sortie

GALSEN221 – Eumeu Sène avait déclaré avec insistance, samedi au Grand Théâtre, qu’il n’affronterait plus jamais Balla Gaye 2. A ces propos, c’est le président de l’école de lutte Balla Gaye qui répond. Dans les colonnes de Les Echos, Moussa Ndiaye met les choses au clair.

« Pour le moment, nous n’avons pas son temps. On est concentré sur la préparation de notre prochain combat, mais qu’il sache que Balla Gaye est incontournable dans ce milieu. Personne ne peut le refuser. C’est lui qui donne la saveur à ce sport. Ce sont ses principes et il a le droit de parler comme bon lui semble, mais on verra après », a-t-il déclaré.