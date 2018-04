Lutte : Max Mbargane apporte des éclaircissements sur le combat Modou Lo – Balla

Supputations autour du cachet de quatre-vingt-dix millions (90.000.000) F CFA proposé à Balla Gaye 2 pour le remake du combat de 2010 contre Modou Lô, Max Mbargane de Leewtoo Production, joint par Senego, dégage en touche et apporte des éclaircissements.

« Je n’ai jamais proposé 90.000.000 F CFA à Balla Gaye 2, il sait et je sais. On lui a fait une proposition et il nous en a fait aussi. Les démarches se poursuivent, mais c’est fixe les prix et je puis certifier que je n’ai jamais proposé cette somme dont on fait état », révèle Max Mbargane. Quant à l’éventualité de ce combat en juillet prochain dont la tenue probable serait le stade Léopold Sédar Senghor, le membre fondateur de Lansar apporte des éclaircissements.

Ball Gaye 2 traînait une blessure contre Gris Bordeaux

Balla Gaye 2, lors de son dernier entraînement avant d’affronter Gris Bordeaux s’était blessé. Donc, c’est sous blessure qu’il a lutté. Il veut ce combat comme jamais, mais il nous a dit de lui laisser de se refaire et qu’il est prêt de lutter en début de saison prochaine. Mais, il est prêt pour accorder une revanche à Modou Lô qui se dit fin prêt pour juillet aussi. C’est juste le point d’achoppement. Cependant, même s’ils devaient lutter en juillet, ce serait au stade Léopold Sédar Senghor car l’arène nationale ne serait fonctionnelle techniquement qu’en septembre prochain », apporte des précisions le co-animateur de Grand Combat à la Sen Tv.

Modou Lô luttera pour Leewtoo

Sur l’éventualité d’une avance donnée par un promoteur à Modou Lô, Max Mbargane se veut clair : « Modou Lô a reçu notre argent, il va lutter pour Leewtoo ».

