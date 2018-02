Lutte – Siteu avertit Gouye Gui : « je suis prêt à tout »

GALSEN221 – Siteu et Gouye-Gui vont en découdre le 29 avril prochain dans un des chocs de la saison actuelle de lutte. Conscient qu’il s’agit d’un combat déterminant pour la suite de sa carrière, Siteu ne compte ménager aucun effort afin de terrasser son futur adversaire et faire un pas de plus vers le cercle des « VIP », comme il l’a soutenu dans les colonnes de Sunu Lamb.

« Je me prépare bien. Mon combat contre Gouye Gui est un choc capital pour la suite de ma carrière. Sur le plan sportif, je ferai tous les sacrifices nécessaires. Je suis prêt à tout pour m’imposer », renseigne le « Phénomène » de Lansar.

