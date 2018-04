Lutte : Tapha Tine défie Modou Lo

Dans un mutisme total depuis sa victoire sur Yékini Junior, Tapha Tine est sorti de sa réserve. Le Géant du Baol après avoir disputé le premier grand combat de la présente saison de lutte veut finir en beauté. Borom Takk Ci Riip a le désir de nouer son nguimb en juillet prochain. Le lutteur dit n’avoir pas de préférence pour un quelconque adversaire. Joint au téléphone, il s’est confié.

« Tout lutteur veut disputer deux à trois combats par saison. Lors de ma dernière sortie, j’ai signé une belle victoire sur Yékini Junior. Depuis lors, je suis dans mon coin et je me prépare pour un éventuel duel d’ici la fin de saison. Je n’ai pas de préférence, je suis prêt à affronter tous mes potentiels adversaires. Je ne veux pas citer de nom car ce sera me rabaisser après tout ce que j’ai fait dans l’arène » renseigne d’emblée le fils de Baol.

Concernant un éventuel combat face au Roc des Parcelles Assainies qui est sous contrat avec Leewtoo Productions, Tapha Tine s’est voulu clair. « Modou Lo, Bombardier… c’est selon. Je suis un lutteur et la lutte c’est mon métier. Beuré daan djaféwouma, takhawal sama combat moma diakhal ! Je me suis entendu avec un promoteur et je prie pour que mon combat soit officialisé. Je serai très raisonnable car tout le monde sait ce que je vaux. Je n’attends que l’avance d’un promoteur » déclare-t-il tout confiant au bout du fil.

Leewtoo