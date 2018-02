Lutte: Yékini s’active pour son jubilé

Après sa retraite sportive, devenue officielle depuis le lundi 17 octobre 2016, Yakhya Diop dit Yékini a voulu organiser son jubilé. Mais il en était empêché à cause de sa maladie au genou. Selon nos confrères de Sunu Lamb, l’ancien roi des arènes est en train de s’activer pour organiser un jubilé mémorable, cette saison. Mais la date reste à être arrêtée.

Avec vingt deux (22) combats pour dix neuf (19) victoires, un match nul et deux (2) défaites, le roi des arènes a été désigné quatre (4 ) fois nguemb d’or en lutte avec frappe, 1 fois Lion d’or et meilleur lutteur avec frappe en 2009. Son plus grand titre reste cependant celui de meilleur lutteur du cinquantenaire, un trophée décerné par l’Association nationale de la presse sportive (Anps).

Palmarès Yékini (lutte avec frappe)

1997 : Démarrage de la carrière dans la lutte avec frappe

10 Août 1997 : Victoire sur Kadd Gui

23 Novembre 1997 : Victoire sur Modou Pouye 2

1er Mars 1998 : Victoire sur Pape Cissé (frère de Balla Bèye 2)

28 Novembre 1998 : Victoire sur Mor Nguer de l’écurie de Fass

29 Mai 1999 : Victoire sur Mohamed Ali de l’écurie du Walo

29 Octobre 2000 : Première victoire sur Bombardier de l’écurie de Mbour

22 Avril 2001 : Première victoire sur Khadim Ndiaye de l’écurie de Thiaroye

24 Mai 2001 : Victoire sur Baye Fall (frère de Toubabou Dior)

1er Janvier 2002 : Première victoire sur Balla Bèye 2

8 juin 2003 : Victoire sur Mor Fadam de l’écurie de Mermoz

15 Août 2003 : Victoire sur Lac de Guiers

28 Mars 2004 : Deuxième victoire sur Bombardier de l’écurie de Mbour

14 Mai 2005 : Deuxième victoire sur Khadim Ndiaye de l’écurie de Thiaroye

1er Janvier 2006 : Victoire sur Mohamed Ndao Tyson de l’écurie Boul Falé

3 Juillet 2006 : Match nul avec Moustapha Guèye le Tigre de Fass

10 Juin 2007 : Deuxième victoire sur Balla Bèye 2

23 Juillet 2008 : Troisième victoire sur Balla Bèye 2

26 Juillet 2009 : Victoire sur Gris Bordeaux le nouveau Tigre de Fass

07 Avril 2010 : Victoire sur Mohamed Ndao tyson le vip de Boul Faale

02 Janvier 2011 : Victoire sur Gris Bombardier

25 avril 2012: Défaite contre Balla Gaye 2

24 juillet 2016: Défaite contre Lac de Guiers 2 (dernier combat)