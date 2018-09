Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City est revenu en conférence de presse sur le recadrage qu’il a fait à son joueur Benjamin Mendy. Tout est parti du fait que les journalistes ont remarqué l’absence de l’international français sur les aires de jeu depuis sa blessure. Pourtant il est supposé être rétabli. Les journalistes sont surtout surpris de ne rien savoir sur la nature de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité.

Une démarche jugée très curieuse et surprenante aux yeux des journalistes. Ces derniers ont d’ailleurs voulu en savoir un peu plus sur le cas Benjamin Mendy. On ne voit pas beaucoup Benjamin Mendy sur les terrains en ce moment. Pep Guardiola justifie l’absence du français par son désir de le recadrer. L’entraîneur des Citizens explique que cela est dû à un retard du joueur français à l’entrainement du matin, le dimanche dernier, alors qu’il s’était montré la veille au soir, sur les réseaux sociaux, au stade de Wembley de Londres, pour assister à un match de boxe entre Anthony Joshua et Alexander Povetkin.

« Cela arrive souvent aux joueurs. Il y a beaucoup de circulation à Manchester, avec des zones en construction et la majorité des joueurs doit aller récupérer leurs enfants à l’école », a d’abord tenté de justifier Guardiola. Sauf qu’un journaliste lui a fait remarquer qu’il n’y avait pas d’école le dimanche… L’entraîneur des Citizens a alors fermé son visage et répondu avec un peu plus d’honnêteté. « Oui, il aurait dû être là. Je lui ai parlé. Les joueurs savent qu’ils doivent être là à l’heure. J’ai parlé avec lui. » Le message est passé.

afrikmag