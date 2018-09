Défait 3-1 face à West Ham ce samedi après-midi à Londres, Manchester United s’enfonce encore un peu plus dans la crise. Cela n’a pas empêché son manager José Mourinho de porter un jugement plus que positif sur la prestation de l’ancien Toulousain et franco-sénégalais Issa Diop (21 ans).

Titulaire indiscutable chez les Hammers depuis la 3ème journée de Premier League, le jeune défenseur français impressionne.

« Félicitations au scout qui a repéré ce gamin de 21 ans. Issa Diop est un monstre. Il a dominé tous les duels, » a ainsi confié le Special One sur BT Sport à l’issue du match.

L’intéressé appréciera sûrement le compliment.