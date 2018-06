Manque de réussite de Messi avec l’Argentine : Maradona donne sa version

GALSEN221 – Messi connait de véritable problèmes lorsqu’il s’agit d’enlever son maillot du FC Barcelone pour revêtir celui de sa sélection nationale, l’Argentine. La preuve encore hier avec la lourde défaite infligée par la Croatie (3-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de football en Russie.

A chaque compétition internationale, le même scénario semble revenir encore et encore depuis le début de sa carrière internationale. Messi devient un joueur « quelconque » lorsqu’il joue pour son pays. Un constat général qui n’est pas pour plaire à la légende argentine Diégo Armando Maradona qui a très mal vécu la défaite de son pays hier, jeudi.

Pour expliquer ses nombreux échecs de la « Pulga » sous le maillot de l’Albiceleste, « El Pibe de Oro » déclare que : « quand je jouais et que je jouais mal, Valdano et Burruchaga prenaient le relais et me couvraient. Messi n’a personne. Il doit tout faire lui-même ».

Une analyse faite par de nombreux spécialistes qui explique le manque de réussite de Lionel Messi en sélection par le fait qu’il soit obligé de tout faire tout seul.

Toutefois, il est important de noter que l’Argentine compte de très grands joueurs dans ses rangs. Des joueurs de Top classe à l’image de Dybala, Aguero ou encore Angel Di Maria pour ne citer qu’eux.

