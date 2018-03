GALSEN221 – Le Sénégal joue aujourd’hui face à la Bosnie un voire deux crans au-dessus par rapport à leur dernière prestation face à l’Ouzbékistan vendredi dernier qui s’est soldé sur un match nul. Si les Lions et les Bosniens se quittent sur un score nul et vierge à la pause, les deux équipes auront montré de belles choses. Au retour des vestiaires, le sélectionneur national Aliou Cissé devrait procéder à des changements et tenter de faire bouger davantage l’équipe adverse.

